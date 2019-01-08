Президент Всемирного банка сообщил о досрочной отставке

Президент Всемирного банка американец ​Джим Ен Ким заявил, что с 1 февраля уйдет в отставку. Об этом он написал в твиттере.

Уточняется, что причина отставки — желание вернуться на работу в частный сектор экономики, он будет работать над увеличением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны. Ким также намерен вновь войти в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью» (Partners in Health, PIH).

Исполняющим обязанности главы банка станет генеральный директор организации Кристалину Георгиеву.

Джим Ен Ким стал президентом Всемирного банка в 2012 году сроком на пять лет. В сентябре 2016 года он был переизбран главой ВБ еще на пять лет, его новый срок начался 1 июля 2017 года, и он мог бы оставаться на посту до 2022 года.

​Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам.