Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что получил звание лейтенанта как артиллерист. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин рассказал, что он артиллерист: Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией pic.twitter.com/B8QZCpBHFW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 7, 2019

«Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией... 122 мм», — сказал Путин в ходе разговора с почетным строителем России Владимиром Бендетом в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

В официальной биографии Путина, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что в 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Затем работал в контрразведывательном подразделении, а затем, в середине 1980-х годов, отучился в Краснознаменном институте КГБ СССР.

Там, согласно официальной биографии, Путина подготовили для поездки в Германию – 1985 году он уехал в ГДР. До 1990 года Путин проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. Он был повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела по выслуге лет.