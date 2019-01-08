Yomiuri: Япония решила отказаться от требования компенсаций по Курилам

Правительство Японии планирует предложить России отказаться от взаимных прав на требование компенсаций за Курильские острова. Об этом сообщает японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на знакомые с ходом переговоров двух стран источники.

По данным издания, власти Японии рассматривают вариант, при котором они сами выплатят компенсации бывшим жителям островов, которые потеряли свои права на землю, а не будут требовать эти деньги от России.

Отказ от взаимных претензий содержался в декларации 1956 года, но японские власти оставляли за собой право требовать, чтобы Россия выплатила компенсацию Японии и бывшим японским жителям Курильских островов.

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В ноябре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Заключению этого соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи, который тянется с середины прошлого века. Япония называет их своими северными территориями, а Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.