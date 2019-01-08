В Германии задержали подозреваемого по делу об утечке данных политиков

Правоохранительные органы Германии сообщили о задержании предполагаемого преступника, который опубликовал в интернете данные нескольких сотен немецких политиков.

Речь идет о 20-летнем жителе региона Гессен, который живет с родителями. Перед задержанием он успел уничтожить свой компьютер.

Ранее в сети появилась личная информация членов всех политических партий, представленных в Бундестаге, кроме «Альтернативы для Германии». В открытом доступе оказались номера мобильных телефонов, адреса политиков, внутренние партийные документы, а также банковские счета и переписки.

По данным Spiegel, в числе пострадавших из-за произошедшего – канцлер Германии Ангела Маркель. Спикер правительства позже заявила, что никакие существенные данные Меркель не были скомпрометированы.​