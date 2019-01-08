Умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

Советский и российский режиссер и продюсер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина — оторвавшийся легочный тромб», — сообщила ТАСС вдова режиссера Маргарита Кушнерева.

Прощание с артистом состоится 10 января в ритуальном зале ЦКБ.

Юрий Кушнерев родился в 1937 году. Он окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. Начал карьеру в 1968 году как ассистент режиссера и второй режиссер.

Кушнерев работал в качестве второго режиссера фильма «Мимино», а также был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелии («Паспорт», «Настя», «Орел и решка», мультфильм «Ку! Кин-дза-дза») и других режиссеров.

С 1986 года работал директором объединения комедийных и музыкальных картин и киностудии «Ритм» «Мосфильма».