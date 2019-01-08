В парке «Россия — моя история» заклеили даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом

В Москве на одном из баннеров в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ заклеили даты, связанные с гибелью подлодки «Курск», захватом террористами заложников на Дубровке и в школе Беслана, а также с вооруженным конфликтом с Грузией и Южной Осетией в 2008 году. На это обратил внимание один из посетителей выставки Алексей Шиврин.

В комментариях к посту Шиврина в фейсбуке пользователь Александр Николаев написал, что в сувенирном магазине можно приобрести копию таблицы со всеми датами. Шиврин рассказал «Дождю», что таблица находится рядом с лестницей недалеко от входа в павильон.

Представитель пресс-службы выставки Александр Тарасов подтвердил, что на таблице заклеены четыре даты, но добавил, что баннер не является частью экспозиции.

«Он находится в складской зоне, где сейчас располагается оборудование и разные приспособления, которые мы использовали для реконструкции», — сказал Тарасов. По его словам, прокомментировать причину изменений на баннере он сможет после новогодних праздников.

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» располагается в павильоне № 57 и состоит из трех экспозиций: «Рюриковичи», «Романовы» и «ХХ век». Каждая из них включает в себя интерактивные экспонаты, мультимедийные инсталляции, приложения и стенды на исторические сюжеты и темы.