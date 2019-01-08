В Калининградской области ввели в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал

У берегов Калининградской области ввели в эксплуатацию плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский», в который будут морем поставлять газ в сжиженном виде, сообщают РИА Новости и Интерфакс.

«Доставка первичного энергоресурса, такого как природный газ, на подобные расстояния и трубой является более экономически целесообразным способом доставки, но для Калининградской области это резервные мощности, которые существенным образом сводят на нет все транзитные риски», — заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Калининград.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, задачей проекта было обеспечить полное автономное газоснабжением Калининградской области, чтобы обезопасить регион от риска нарушения транзита газа через Литву. В данный момент область получает природный газ по транзитному газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.

Как пишет Интерфакс, стоимость проекта составила более 60 млрд рублей. На побережье Балтийского моря построили терминал по приему газа, который может, по информации СМИ, полностью обеспечить текущие и перспективные потребности региона в природном газе — до 3,7 млрд кубометров в год.

Глубина моря достигает 19 метров, что позволяет швартовать специальное судно к платформе «Маршал Василевский». Объем хранения сжиженного природного газа на ней составляет не менее 170 тысяч кубометров. Судно может плавать во льдах толщиной 0,8 метров. «Маршал Василевский» оснащена оборудованием для регазификации — перевода газа из жидкого состояния в газообразное. Платформу построили на южнокорейской верфи за 295 млн долларов.