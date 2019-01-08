ТАСС: в России разрабатывают новую крылатую ракету для Военно-морского флота

В России разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета «Калибр-М» корабельного базирования для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, ее максимальная дальность составляет более 4,5 тысяч километров, а вес — около одной тонны.

Новой ракетой планируют оснащать крупные надводные корабли и атомные подлодки. Ее предназначение — уничтожение сухопутных объектов, пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ. Источник агентства не уточнил ее стоимость, однако, по его словам, финансированием занимается Министерство обороны, сам проект включен в госпрограмму вооружения до 2027 года.

В данный момент на вооружении ВМФ стоит ракетный комплекс «Калибр» весом 500 кг (одна из ракет из состава комплекса достигает дальности около 2 тысяч километров). Как пишет ТАСС, эти ракеты применялись российскими кораблями и подлодками для ударов по объектам в Сирии.