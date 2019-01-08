ЕС решил ввести санкции против разведслужбы Ирана по подозрению в подготовке убийства на датской территории

Европейский союз (ЕС) одобрил введение санкций против разведывательной службы Ирана по подозрению в подготовке убийства на европейской территории. Об этом в твиттере заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

«ЕС только что согласился ввести санкции против иранской разведывательной службы из-за планирования ею убийств на территории Европы. Мощный сигнал со стороны ЕС, что мы не допустим такого поведения в Европе», — сообщил он.

30 октября спецслужба Дании обвинила иранскую разведку в подготовке нападения на лидера датского отделения «Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза». Оно требует независимости для этнических арабов в иранской провинции Хузестан. В Иране организация внесена в список террористических.

Министерство иностранных дел Ирана в свою очередь отвергало причастность к подготовке убийства и называло этот инцидент «частью заговора врагов Тегерана с целью испортить хорошие отношения Ирана и Европы».