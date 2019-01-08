В Эстонии объяснили плакаты «Здесь только русские» попыткой привлечь внимание к проблеме раскола общества

Партия «Ээсти 200», которая развесила в Таллине плакаты «Здесь только русские» и «Здесь только эстонцы» в рамках предвыборной кампании, объяснила свои действия попыткой обратить внимание на раскол в обществе, пишет Postimees.

«Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой.

Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это не расколотое общество, то как тогда это называть?» — рассказала председатель партии Кристина Каллас.

По ее словам, проблема раскола в обществе существует уже на протяжении 28 лет. «Я приношу свои извинения всем, кого задели эти плакаты. Цель “Ээсти 200” — чтобы в будущем больше никогда не было причины для размещения подобной рекламы», — отметила она.

Плакаты появились на трамвайных остановках в центре Таллина 7 января. Вместе с ними в соцсетях распространили другую фотографию, на которой изображены плакаты «Эстонцы и русские», с подписью «Это то, чего мы хотим».

Партия «Ээсти 200» была создана в ноябре 2018 года. «Наша цель в том, чтобы смотреть дальше, чем на один избирательный цикл — только так можно будет построить двухсотлетнюю Эстонию», — говорится на сайте организации. Парламентские выборы в Эстонии назначены на 3 марта 2019 года.