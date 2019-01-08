Henley & Partners: Россия заняла 48 позицию в индексе паспортов, на первом месте — Япония

Консалтинговая компания Henley & Partners составила новую версию индекса паспортов, который отражает последние изменения в безвизовом режиме стран мира.

На первом месте в 2019 году оказалась Япония — граждане этой страны могут без визы посетить 190 стран мира, на втором месте — Южная Корея и Сингапур (189 стран).

Третью позицию делят Франция и Германия (188 стран). Год назад Германия заняла первое место с показателем в 177 стран. США вместе с Австрией, Великобританией, Португалией и Швейцарией располагаются на шестой позиции (185 стран).

Россия занимает 48 место (119 стран), год назад россияне могли посетить без визы 110 стран мира (рост на 9 стран). На последнем месте в индексе паспортов находятся Ирак и Афганистан с 30 странами с безвизовым посещением.

В декабре 2018 года был опубликован рейтинг Passport Index, согласно которому «сильнейшим» в мире был назван паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (167 стран). ​​​​​​Паспорт России занял 38-е место. Составители отмечали, что по нему без визы можно въехать в 79 стран, еще в 37 визу выдадут после прибытия.