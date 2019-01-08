В США российского адвоката обвинили в попытке помешать расследованию дела об отмывании денег

Прокуратура Нью-Йорка обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в попытке помешать расследованию дела по отмыванию денег с участием бизнесмена из России и инвестиционной фирмы Prevezon Holding, сообщает The New York Times.

Газета отмечает, что российская сторона отказалась помочь властям США в проведении расследования. По информации издания, Весельницкая тайно сотрудничала с высокопоставленным российским прокурором для подготовки ответа России по этому делу.

«Заявление Весельницкой не упоминало о том, что обвиняемая Весельницкая имела доступ к черновикам ответа Генпрокуратуры России, предоставленного представителем Генпрокуратуры, что Весельницкая участвовала в написании и редактировании этого ответа и что Весельницкая получала поддержку от офиса российского генпрокурора»,— говорится в обвинительном заключении (цитата по РИА Новостям).

Имя Натальи Весельницкой и ранее упоминалось в публикациях американской прессы. По информации СМИ, адвокат была в числе тех, кто контактировал с людьми из окружения президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании в 2016 году.

Так, она присутствовала на встрече в «Трамп-тауэр» с участием представителей предвыборного штаба Трампа с представителями из России, на которой, как сообщали СМИ, россияне пообещали предоставить компромат на соперницу Трампа Хиллари Клинтон.

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В США идет расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

По версии следствия, к вмешательству в выборный процесс причастно также российское «Агентство интернет-исследований», связанное с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Следствие считает, что перед выборами АИИ размещало в соцсетях посты об американской политике от лица граждан США, что помогло повлиять на результаты голосования.