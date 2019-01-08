США расширили санкции против граждан и компаний Венесуэлы за участие в коррупционной схеме

Министерство финансов США ввело санкции против семерых граждан Венесуэлы, 23 юридических лиц и один бизнес-джет за участие в крупной коррупционной схемой, говорится на сайте ведомства.

В список лиц, против которых ввели ограничения, — бывший глава казначейства Венесуэлы Клаудиа Диас. Среди юрлиц упоминается телевизионная компания Globovision, контролируемая бизнесменом Раулем Горрином и его партнером Густаво Пердомо, которые также попали под санкции.

«Люди, связанные с режимом Венесуэлы, разворовали миллиарды долларов на фоне страданий народа страны. Минфин США вводит санкции против сети обмена валюты, которая является еще одной незаконной схемой, используемой венесуэльским режимом для воровства средств у собственного народа», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Санкции против ряд лиц и компаний из Венесуэлы были введены после приговора другому экс-главе казначейства — Алехандро Андраде. В ноябре 2018 года его осудили на десять лет тюрьмы в США за взятки на сумму около 1 млрд долларов. Как и Диас, он участвовал в коррупционной схеме с валютным обменом, которая, по оценке Минфина, приносила до 2,4 млрд долларов доходов ежегодно.