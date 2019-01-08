Посольство России в Лондоне: британские власти насильственно удерживают Скрипалей в стране

Британские власти насильственно удерживают в стране бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Такое мнение высказал пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

«Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены», — приводит ТАСС слова российского дипломата.

Он также назвал «информационным вбросом» ранее опубликованную статью The Sunday Telegraph, в которой утверждалось, что британские власти имеют всю необходимую информацию об отравлении Скрипалей.

«Никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится. Таким образом, картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее», — заявили в российском посольстве.

Позднее The Telegraph опубликовал материал, в котором рассказывалось, что Скрипали живут на юге Англии, находясь под присмотром врачей и спецслужб, а также что они сильно изменились внешне и поддерживают связь с некоторыми близкими друзьями.

«Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария. Факты же таковы: престарелая мама Сергея Скрипаля за все эти месяцы ни разу не разговаривала ни с ним, ни с Юлией, а официальный Лондон в нарушение своих международно-правовых обязательств отвергает российские требования о консульском посещении российских граждан», — добавил представитель дипмиссии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания считает, что к инциденту причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России, которые представились как Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.