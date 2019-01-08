Настоятель храма в Виннице снял с него купол из-за давления на УПЦ Московского патриархата

С храма Александра Невского, который находится на территории училища Департамента полиции охраны МВД в Виннице, сняли купол. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоирей Владимир Пучков.

«Община, которая при этом храме была зарегистрирована, имела в нем определенную собственность — вся утварь церковная, а также купол. Он устанавливался на средства общины.

Поэтому, когда руководство училища поставило общину перед фактом, что она должна покинуть помещение, они, конечно, забрали с собой свою собственность, включая купол. Купол сняли, положили его на землю», — рассказал он.

По словам Пучкова, церковной общине и училищу пришлось расторгнуть договор аренды, который действовал с 2005 года, из-за «определенного давления» на УПЦ МП. Сейчас община ищет новое помещение для храма, сообщает агентство.

В пресс-службе Православной церкви Украины (ПЦУ) подтвердили снятие купола, добавив, что настоятелю храма «лично за его политические взгляды указали на дверь», поэтому он «церковь разбирает».

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для новой украинской церковной структуры — ПЦУ, после чего вручил его и посох главе церкви митрополиту Епифанию. В Русской православной церкви заявляли, что томос — «бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций». Ранее в ноябре священники Винницы отказались присоединиться к ПЦУ и поддержали УПЦ МП.