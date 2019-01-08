Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за появления беспилотника

Из лондонского аэропорта Хитроу приостановили вылеты из-за появления в небе неопознанного беспилотника.

«В настоящее время мы реагируем на появление дрона и тесно сотрудничаем с полицией с целью предотвращения угрозы операционной безопасности. В качестве меры предосторожности мы приостановили все вылеты на время расследования», — говорится в официальном твиттере аэропорта.

Ранее в декабре произошел аналогичный случай в лондонском аэропорту Гатвик. 19 декабря взлетно-посадочную полосу закрыли из-за двух замеченных дронов. Беспилотники переодически появлялись в небе в течение двух дней. Из-за сбоя в работе аэропорта пострадали более 120 тысяч пассажиров.

22 декабря полиция задержала двоих человек в связи с запуском дронов в районе Гатвика. По данным «Би-би-си», подозреваемые — мужчина и женщина. В Великобритании полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.