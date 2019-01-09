В Конгрессе США призвали отложить снятие санкций с трех компаний Дерипаски

Председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали администрацию президента Дональда Трампа отложить снятие санкций с компаний EN+, «Русал» и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.

«Конгресс уведомили прямо перед уходом на длительный перерыв в работе, во время которого ряд федеральных ведомств приостановил работу, что усложнило завершение рассмотрения этого вопроса в течение 30-дневного периода, предусмотренного CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки через санкции» — ред.)», — говорится в сообщении на сайте комитета по иностранным делам.

Конгрессмены хотят проверить, насколько оправдано снятие санкций. Они ждут ответа от Министерства финансов США не позднее 11 января.

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19 декабря американский Минфин сообщил, что через 30 дней исключит подконтрольные Дерипаске компании из санкционного списка, поскольку бизнесмен сократит в них свою долю. При этом сам бизнесмен останется под ограничениями.

Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост главы совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+ до 45%, передав акции ВТБ, чтобы американское ведомство сняло ограничения.

22 декабря ряд американских министерств приостановило свою работу из-за отказа Палаты представителей США утвердить новый пакет законопроектов о бюджете правительства. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих, были закрыты национальные парки и музеи Смитсоновского института. 3 января бюджет был принят, но без выделения средств на стену на границе с Мексикой.