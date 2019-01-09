Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового и российского ВВП на 2019 год

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3 до 2,9%. Об этом говорится в январском докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects).

В 2020-2021 годах прогноз может быть снижен на 0,1 процентный пункт (п. п.) — до 2,8%. Торможение связано, как считают эксперты, с сокращением объемов торговли и инвестиций.

По данным банка, на фоне недавних кризисов крупные страны с формирующейся рыночной экономикой почувствуют серьезное давление со стороны финансовых рынков.

На 2019 год для этой группы стран вместе с развивающимися государствами прогноз снижен на 0,5 п. п. — до 4,2%. При этом в 202о году эксперты отмечают усиление подъема до 4,5%, в 2021 году — до 4,6%.

Для России прогноз на 2019 год снижен на 0,3 п. п. — с 1,8 до 1,5%. В 2020 году предполагается подъем до 1,8%. По мнению экспертов банка, эти темпы сохранятся и в 2021 году.

Согласно «майским указам» президента России Владимира Путина, к 2024 году валовый внутренний продукт должен быть выше мировых показателей: при базовом сценарии рост должен достигнуть 3% к 2021 году, а при консервативном — к 2023 году. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что российская экономика, судя по темпам роста, будто попала в «серьезную застойную яму».