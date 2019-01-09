В России вступили в силу новые правила расчета стоимости полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый порядок расчета стоимости полисов Обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), который предполагает расширение базовых тарифных ставок на 20% вверх и вниз.

Как пишет Интерфакс, нижняя граница тарифа при оформлении физическим лицом полиса для легкового автомобиля будет установлена на уровне 2746 рублей (ранее 3432 рублей), а верхняя — поднимется до 4942 рублей (ранее 4118 рублей).

Вводится более гибкая система коэффициента «возраст-стаж» (КВС) с детальной градацией ступеней: 58 вместо действующих четырех. Предполагается, что для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для неопытных и молодых повышен.

С 9 января изменяется расчет присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ): он будет назначаться водителю 1 апреля и не будет пересчитываться в течение года. Новая система также предполагает, что страховая история не будет обнуляться при перерыве в вождении и все накопленные скидки будут сохраняться.

6 января Центральный банк России заявил, что в 2020-2021 годах может отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности в полисах ОСАГО. По словам сотрудника ЦБ, после этих изменений «страховщики смогут увеличивать тариф не более, чем на 40 процентов».