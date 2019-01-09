Бывшему предстоятелю киевского патриархата Филарету присвоили звание «Герой Украины»

Президент Украины Петр Порошенко присвоил бывшему главе Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарху Филарету (Михаил Денисенко) звание «Герой Украины».

«Еще не придумано той степени, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Герой Украины», — говорится в заявлении Порошенко.

Весной 2018 года Верховная рада поддержала предложение украинского президента о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. В октябре Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял с Филарета анафему (отлучение от церкви).

В декабре решением Объединительного собора, прошедшего в Киеве, была создана новая церковь, получившая название Православная церковь Украины (ПЦУ). На соборе был избран ее глава — митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал и вручил Епифанию томос об автокефалии для новой украинской церковной структуры. В Русской православной церкви заявляли, что томос — «бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций».