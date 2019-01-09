Сенаторы-демократы сорвали голосование по законопроекту о санкциях против Сирии, России и Ирана

Представители Демократической партии в Сенате США отказались голосовать за законопроект о санкциях за сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает Bloomberg.

Проект закона предусматривал ограничения за сделки с правительством Асада, в том числе по продаже нефти и авиатехники. В случае принятия документа санкции коснулись бы лиц и организаций из России и Ирана.

За законопроект проголосовали 56 сенаторов при необходимых 60 голосах. Демократы заявили, что не будут поддерживать проекты, которые не связаны с частичной блокировкой правительства США, пишет агентство.

22 декабря ряд американских министерств приостановили свою работу из-за отказа Палаты представителей США утвердить новый пакет законопроектов о бюджете правительства. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.

3 января бюджет был принят, но без выделения средств на стену на границе с Мексикой. Президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы правительство выделило 5,6 млрд долларов на ее строительство .