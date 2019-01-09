В Екатеринбурге прекратили уголовное дело за репосты против лидера объединения неоязычников

Верх-Исетский суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело за репосты в социальных сетях (ч. 1 ст. 282 УК) против лидера неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» Владимира Серги (Владимир Майнуленко). Об этом в своем телеграм-канал сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, судья удовлетворила ходатайство прокурора о прекращении дела за отсутствием состава преступления в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Следственный комитет России возбудил дело об экстремизме в апреле 2018 года за размещение во «ВКонтакте» двух постов на странице «Владимip ориевич серга». Как пишет Znak.com, речь шла о двух статьях лидера «Схорон еж Славен» Богумила II (Владимир Голяков), в которых содержались оскорбительные высказывания в адрес евреев.

В июле в рамках уголовного дела у Серги прошли обыски, в ходе которых были изъяты электронные носители, литература, знаки древних рун и стяги. Сообщалось, что тогда с него взяли подписку о невыезде. В октябре Сергу помещали в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

Сам Серга отмечает, что статьи Богумила не признаны экстремистскими и находятся в открытом доступе. Он связывает уголовное преследование с конфликтом, который возник у него с представителями Русской православной церкви из-за неоязыческого храма, который находится в парке «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе Свердловской области.