В Хабаровском крае закрыли дело об экстремизме за картинку в «Одноклассниках»

В Хабаровском крае закрыли уголовное дело о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК) за картинку в соцсети «Одноклассники» в отношении врача-анестезиолога из Советской гавани. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.

Об уголовном деле против хабаровского врача стало известно летом: тогда его адвокат рассказал, что мужчина случайно в 2017 году поставил «класс» посту с ксенофобной картинкой, из-за чего она автоматически появилась на его странице. Как отмечал центр «Сова», изображение содержало пожелания «смерти и позора» этническим русским, приезжающим «убивать братьев-славян» в Украину.

Однако сейчас в разговоре с РИА защитник отрицал, что мужчина тогда ставил лайк: по его словам, она попала в ленту, поскольку он состоял в одной группе с жителем Украины, разместившим ее.

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Напомним, в конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК): первое нарушение предполагает административное наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, а повторное в течение года — уже уголовную ответственность.