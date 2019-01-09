Посольство Ирландии запросило консульский доступ к арестованному за шпионаж Полу Уилану

Посольство Ирландии в России запросило консульский доступ к арестованному за шпионаж (ст. 276 УК) Полу Уилану, рассказали ТАСС в ирландской дипмиссии. Ранее сообщалось, что у Уилана также есть гражданство США, Великобритании и Канады.

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к нашему гражданину после его просьбы о содействии», — приводит агентсво слова собеседников из посольства.

Напомним, о задержании Пола Уилана Следственное управление ФСБ сообщило 31 декабря. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Официально ФСБ о сути обвинений не высказывалась, однако утверждала, что его задержали «при проведении шпионской акции». При этом агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах утверждало, что Уилана арестовали в номере гостиницы «Метрополь» после того, как ему передал флеш-карту со списком сотрудников «засекреченного ведомства» человек, которого тот завербовал через интернет.

Родственники Уилана отрицают обвинения в шпионаже в отношении него и утверждают, что тот приехал в Москву на свадьбу своего друга, также бывшего морпеха.

Уилан находится под арестом в СИЗО «Лефортово», где его на данный момент посетили только консулы США. Как накануне уточняла пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, больше американская сторона по этому вопросу не обращалась, а представители других стран, гражданином которых Уилан является, попросили дать разрешение посетить по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.