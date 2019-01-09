«Почте России» разрешили удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов

«Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, которые покупатели приобрели в зарубежных интернет-магазинах, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе компании.

Пилотный проект по сбору пошлин стартовал 9 января, однако какие ритейлеры в нем участвуют, не уточняется. В «Почте России» выразили надежду, что в скором времени к проекту присоединятся «все крупнейшие игроки рынка».

В пресс-службе объяснили, что новый процесс оплаты пошлин идентичен покупке банковской картой, и он будет происходить при оформлении заказа на зарубежном сайте. При этом «Почта России» начнет передавать Федеральной таможенной службе (ФТС) персональные данные покупателя и всю остальную информацию по каждому международному отправлению.

Этот проект планировали запустить в ноябре 2018 года, но сделать это смогли только в январе, так как соответствующий приказ Минфина был опубликован 28 декабря 2018 года. На данный момент в документе идет речь, что удаленно взимать пошлину на товары из-за рубежа может «уполномоченный» оператор почтовой связи. Таким статусом обладает только «Почта России», в Минфине не исключают, что в дальнейшем его могу распространить и на другие компании.

С 1 января вступили в силу еще одни изменения, касающиеся пошлин: беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах снизили в два раза — до 500 евро. Если в течение месяца общая стоимость товара будет выше данной суммы или общий вес будет больше 31 кг, покупателю придется заплатить 30% цены товара, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита. В 2020 году беспошлинный порог снизят до 200 евро.