Глава Минтруда пообещал рост зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал, что зарплата бюджетников, о которых не шла речь в в «майских» указах Владимира Путина, будет проиндексирована с 1 октября на 4,3 процента. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из „майских“ указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения. При этом в 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 млрд рублей», — сказал Топилин.

По его словам, «насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников».

При этом, конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя, все зависит от ситуации в конкретном регионе, добавил Топилин.

Он также рассказал, что в 2019 году ожидается рост реальных зарплат по стране в целом, но более медленными темпами, чем в 2018-м.

«По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4%, но я полагаю, что рост будет несколько больше», — сказал министр.

В октябре прошлого года Топилин сообщил, что в 2018 году зарплаты россиян росли «беспрецедентными темпами» и увеличились более, чем на 10%. По его словам, серьезную роль в этом «сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», который с мая этого года составляет 11 тысяч 163 рубля.

При этом в Росстат заявил, что реальные денежные доходы россиян в сентябре упали на 1,5% в годовом выражении. Реальные доходы населения – показатель жизненного уровня, часть национального дохода, который граждане той или иной страны используют для накопления или потребления.