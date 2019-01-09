«Проект»: часть денег на капремонт московских домов получают связанные с мэрией компании

Деньги от капитального ремонта московских домов, получают компании, связанные с вице-мэром столицы Петром Бирюковым, в будущем они также заработают средства «от захоронения мусора в архангельских лесах», об этом сообщает «Проект».

«Проект» уточняет, что строительство мусорного полигона в у железнодорожной станции Шиес идет с августа, по документам его нет. Корреспондент издания побывала в Архангельской области в ноябре и обнаружила, что «уже давно кипящая стройка тесно связана с московскими властями».

«Глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев и представители фирмы "Технопарк" пока успели только провести презентацию в правительстве Архангельской области. Из набора слайдов следовало, что инвестиции в проект составят 10,5 млрд рублей, появится 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 тыс. рублей в месяц», — говорится в публикации.

Работа с мусором, уточняет «Проект», начинается в подмосковной Некрасовке на сортировочной станции. В ее создании, указывает издание со ссылкой на имеющиеся у него документы, участвовала компания «Роуд Групп», один из крупнейших подрядчиков ГБУ «Автомобильные дороги», который, уточняет «Проект», строит полигон в Архангельской области.

Со ссылкой на сайт московской мэрии издание напоминает, что в 2020 году в Москве будет идти программа реновации, но, по словам министра экологии Московской области Александра Когана, подмосковные мусорные полигоны уже сейчас перегружены. Из-за этого мусор решили отправить в тайгу, утверждает «Проект». Издание уточняет, что мусор полигон в Шиесе начнет принимать с 2020 года.

По данным «Проекта», участок рядом с Шиесом арендует ОАО «Российские железные дороги» (ОАО РЖД), также он находится в субаренде у фирмы «Технопарк», подконтрольной московской мэрии.

Жители Архангельской области выступают против строительства мусорного полигона. Стоимость проекта по ввозу и хранению мусора из Москвы составит около 10,5 млрд рублей. В октябре губернатор региона Игорь Орлов допустил ввоз мусора не только из Москвы, но и из других регионов. 2 декабря 2018 года в нескольких городах Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора.

Также компанией-посредником ГБУ «Автомобильные дороги», утверждает «Проект», является «Москапремонт», получивший в 2018 году контракты на ремонт ряда домов в Москве по «странной схеме». Издание приводит в качестве примера ремонт одной московской девятиэтажки, на который был объявлен аукцион.

«Единственным участником оказался «Москапремонт», ему отдали контракт по максимальной цене — свыше 19 млн руб. Затем "Москапремонт" — уже от своего имени — объявил конкурс на ремонт того же самого дома, но за 10,3 млн руб.», — рассказывает «Проект».