Сергей Гуриев покинет Европейский банк реконструкции и развития

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев покинет свою должность по истечении контракта в августе 2019 года, сообщают «Ведомости».

Гуриев рассказал изданию, что не стал повторно участвовать в конкурсе на должность, поскольку «международной организации нужны новые люди с новыми идеями». Сам экономист планирует вернуться к постоянной профессорской работе в парижской Школе политических наук (Sciences Po), где работал после отъезда из России и до назначения в ЕБРР.

О его назначении в банк было объявлено осенью 2015 года. Гуриев сменил на этом посту немца Ганса Петера Ланкеса и стал первым россиянином, получившим такую должность в одном из главных подразделений ЕБРР.

Сергей Гуриев покинул Россию в конце 2013 года, опасаясь уголовного преследования по так называемому «делу экспертов ЮКОСа». Ранее он участвовал в подготовке доклада о втором уголовном деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, в котором ставил под сомнение законность вынесенного им приговора. После этого экономиста несколько раз вызывали на допрос в Следственный комитет, а в его доме прошел обыск.