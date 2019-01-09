В Турции осудили журналистку Deutsche Welle за оскорбление экс-премьера страны и его сыновей. Она участвовала в подготовке «Райского досье»

Суд в Турции приговорил к 13 месяцам и 15 дням тюрьмы журналистку Deutsche Welle Пелин Ункер, которая рассказала о том, что бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырыма и его сыновья владели компаниями на Мальте. Об этом сообщил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Ункер признали виновной в том, что она оскорбила и нанесла ущерб деловой репутации семейству Йылдырым. В частности, журналистка опубликовала в турецкой газете сведения о том, что сыновья на тот момент действующего премьер-министра страны владеют компаниями, в которых их отец является одним из акционеров.

Сама Ункер считает, что была «наказана журналистика как таковая» и «защита не имела смысла». Одна из адвокатов журналистки уверена, что Ункер имела право писать об офшорных фирмах на Мальте, так как их существование «является предметом общественной критики и поэтому имеет новостную ценность».

Напомним, в 2017 году ICIJ и OCCRP опубликовали «райское досье» — серию новых расследований на основе документов бермудской юридической компании Appleby.

Appleby — одна из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров, корпоративному управлению и финансам. Документы Аppleby переданы около года назад немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Газета поделилась этим архивом с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который объединил более 60 СМИ со всего мира в работе над этими документами. Партнером проекта из России стала «Новая газета».

Так, в материалах, оказавшихся у журналистов, упоминаются 120 политиков. Среди них — члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. В документах есть имена и известных граждан России. Компания создавала специальные схемы с регистрацией самолетов на острове Мэн, что позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Этой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска и Олег Тиньков.

В базе Appleby встречается имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина. Для нее зарегистрировали компанию на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе.