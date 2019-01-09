«В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре»: в Кремле прокомментировали заявления о возможном обмене Уилана на Бутину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал о возможности обмена арестованной в США россиянки Марии Бутиной на Пола Уилана, арестованного в России за шпионаж (ст. 276 УК), сообщает РИА Новости.

«Наверное, о причинах тоже ничего не могу сказать, были заявления наших специальных служб, где причина была изложена, и были также заявления министерства иностранных дел. Пока к этому мне больше добавить нечего», — сказал Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать заявления о желании России обменять Уилана на Бутину, Песков сказал, что «таких заявлений не слышал».

«Нет, в России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это — да, это на регулярной основе осуществляется. А в России никто никогда людей в качестве пешек не использовал», — подчеркнул он.

Напомним, о задержании Пола Уилана Следственное управление ФСБ сообщило 31 декабря. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Официально ФСБ о сути обвинений не высказывалась, однако утверждала, что его задержали «при проведении шпионской акции». Ранее стало известно, что у Уилана четыре гражданства: США, Ирландии, Великобритании и Канады.

Бутину задержали в июле 2018 года в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Ей также вменялся сговор с целью продвижения российских интересов. 13 декабря Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью нанести вред США. Россиянка согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф до 250 тысяч долларов.