В Ярославле задержали жертву пыток в ИК-1 Руслана Вахапова

Обновление 14:33 Руслана Вахапова доставили в мировой суд, сообщает «Общественный вердикт». Судья сделал перерыв до приезда его адвоката Ирины Бирюковой. 15:19 Заседание перенесли на 15:00 21 января, протокол о задержании Вахапову вручили только в суде. Административный протокол на него составили за нарушение правил административного надзора: тот якобы не живет по адресу, который указан в решении суда о надзоре.

В Ярославской области у отдела полиции по Некрасовскому району задержали бывшего заключенного исправительной колонии №1 Руслана Вахапова, сообщил в своем телеграм-канале фонд «Общественный вердикт».

Его отказались отпускать из отдела полиции, когда тот приехал отмечаться по правилам, предписанным административным надзором. Его автомобилю мешают выехать полицейские машины, преградившие ему дорогу. Как сообщает фонд, полицейские угрожают доставить его в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских.

Вахапов вышел из колонии 9 июня, над ним установили шестилетний административный надзор, который запрещает ему покидать регион и обязывает регулярно отмечаться в полиции. После освобождения он возглавил ярославское отделение фонда «Русь сидящая».

Напомним, в апреле прошлого года сотрудники спецназа ФСИН в масках во время обысков в ИК-1 избили находившихся в ШИЗО заключенных, среди которых был Руслан Вахапов, а также Иван Непомнящих и Евгений Макаров. «Их били палками, ногами, руками по всем частям тела без разбора», — рассказывали они юристу Ирине Бирюковой.

Сразу после инцидента юристам фонда «Общественный вердикт» удалось проникнуть в колонию и самим увидеть следы от избиений — однако зафиксировать их им тогда не дали. После по обращению юриста Ирины Бирюковой ЕСПЧ обязал Россию принять срочные меры из-за избиения в колонии и присвоил их жалобе статус приоритетного рассмотрения.

Замминистра юстиции Андрей Федоров в своем ответе ЕСПЧ признал побои, однако назвал применение силы законным: те якобы оказывали сопротивление сотрудникам ФСИН. Само ведомство также сообщало, что независимая комиссия врачей не нашла у троих заключенных травм, а Следственный комитет в июне отказался возбуждать уголовное дело по их обращению.

Уголовное дело о пытках в колонии завели только летом 2018 года — после того, как юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова опубликовала в «Новой газете» несколько записей пыток над Макаровым и другими заключенными с видеорегистраторов сотрудников колонии.

Сейчас в деле о пытках четыре эпизода: они касаются событий в июле 2016 года, а также феврале и июне 2017 года в ИК-1, а также избиения Евгения Макарова в декабре прошлого года в ИК-8, куда его вскоре перевели. Потерпевшими, помимо Макарова, также проходят Степан Нуждин, Артур Гукосян, а также заключенные Тарновский и Николаев.

Всего по делу проходят 15 сотрудников ФСИН, один из них находится под домашним арестом (заместитель начальника ИК-1 Иван Калашников), остальные 14 — в СИЗО. Всех фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК).