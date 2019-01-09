В Москве напали на муниципального депутата

Неизвестные напали на муниципального депутата Ломоносовского района Москвы от КПРФ Кирилла Чиркина, его ударили по голове тупым предметом в ночь с 8 на 9 января. Об этом сам Чиркин рассказал в своем фейсбуке.

«По иронии судьбы напали именно в том месте, где я добивался установки дополнительных опор освещения. Опоры установили, а кабель не провели», — рассказал мундеп.

По его словам, напавшие посоветовали ему «сбавить обороты». После этого Чиркин обратился в больницу.

В издании «Красная Москва» сообщается, что Чиркину последнее время поступали угрозы о физической расправы, так как депутат стал «слишком смелым» и «не знает, во что влезает». В публикации отмечается, что Чиркин занимается вопросами, связанными с деятельностью ГБУ «Жилищник», МОЭК, выполнения капитального ремонта и строительства метро.