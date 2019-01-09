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У миграционного центра в Томске задержали нескольких человек в очереди за квотами на временное проживание

Общество

 

В Томске у миграционного центра на улице Иркутский тракт задержали нескольких иностранцев, которые отказались разойтись после того, как им не достались квоты на временное проживание, передает корреспондент Интерфакса.

По оценкам vtomske.ru у миграционного центра с самого утра находились около тысячи человек, а также оцепление, состоящее из полиции и ОМОНа. Около 9 часов утра по местному времени (05:00 мск) полиция объявила о том, что квоты закончились и больше никого в здание пускать не будут, однако собравшиеся отказались расходиться.

Российское правительство уменьшило на 200 количество разрешений на временное проживание для иностранцев в регионе — 800 вместо 1000. Всего по стране количество квот сократилось на 7,5% — с 90 360 до 83 480 мест.

Поскольку квоты выдаются раз в году, в прошлый раз это также вызвало большую давку у томского миграционного центра, а стоявшие в очереди иностранцы жаловались на применение ОМОНом электрошокеров при разгоне.

Теги:
квоты, мигранты, томск, томская область, va
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