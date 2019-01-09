МВД начало проверку после публикации в интернете видео о поездке полицейских из Ингушетии в Чечню за мандаринами

МВД начало служебную проверку по факту публикации в интернете видеоролика, на котором ингушский полицейский рассказывает, что пять человек проехали 130 км из Ингушетии в Чечню, чтобы забрать пол-ящика мандаринов. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Северному Кавказу.

На видеозаписи, появившейся в интернете, сотрудник полиции говорит, что он и коллеги ездили из ингушского Магаса в чеченскую Ханкалу для получения мандаринов для 52 человек на Новый год.

В сообщении регионального МВД говорится, что полицейские поехали в Чечню для получения пайка, согласно положенным нормам. «В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое. В дополнение к данному набору было выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек», — сообщили в МВД, отметив, что проверка проводится по факту появления видео в интернете.