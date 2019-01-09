Депутаты Еврейской автономной области предложили увеличить штрафы за неявку в военкомат

Депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области внесли в Госдуму проект закона об увеличении штрафов за неявку в военкомат и потерю воинского билета. Соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

В частности, за непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинской учет, несвоевременное предоставление различных сведений о таких гражданах (статья 21.1 — 21.4 КоАП) депутаты предлагают повысить штраф до 1000 — 3000 рублей.

За нарушение статей 21.5 — 21.7 КоАП (неисполнение обязанностей воинского учета, уклонение от прохождения медобследования и умышленную порчу военного билета) — от 500 до 1000 рублей.

В Еврейской автономной области объяснили, что данные статьи кодекса не изменялись с 2007 года и потеряли свою «превентивную функцию» и это привело к массовому нарушению законодательства о воинском учете.

В 2018 году депутаты Госдумы также инициировали внесение изменений в законы, связанные с воинском учетом. Например, в апреле 2018 года парламентарии одобрили в первом чтении проект закона, по которому подлежащие воинской службе должны самостоятельно являться в военкомат для получения повесток.

Напомним, 28 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 октября по 31 декабря 2018 года 132,5 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

В позапрошлую призывную кампанию, которая приходила с 1 апреля по 15 июля, на службу отправились 128 тысяч человек, среди них 15% призывников с высшим образованием. Еще 218 человек отправились на альтернативную службу. Количество уклонившихся составило 0,3% от всего количества призывников.