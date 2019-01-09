Все члены константинопольского синода подписали томос Православной церкви Украины

Все члены синода Константинопольского патриархата в Стамбуле подписали томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает служба новостей телеканала «1+1».

Это означает, что документ был окончательно оформлен, теперь в течение нескольких дней его отправят на Украину.

Томос об автокефалии для новой Православной церкви Украины 5 января подписал константинопольский патриарх Варфоломей, он также вручил его избранному главе ПЦУ Епифанию. В Русской православной церкви тогда заявляли, что томос — «бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций».

Православная церковь Украины была создана в середине декабря решением Объединительного собора, прошедшего в Киеве и объединила под собой ранее неканоничные поместные церкви

Процесс инициировал украинский президент Петр Порошенко в апреле: тогда Рада в ускоренном порядке поддержала его обращение к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, что запустило весь процесс.

После этого патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине, а в октябре Вселенский патриархат признал незаконным влияние Русской православной церкови над Киевской митрополией и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.