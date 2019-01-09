Один из фигурантов дела «Шалтая-Болтая» вышел на свободу по УДО

Участник хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

«Вышел на свободу 28 декабря, а решение суда узнал 17 декабря», — рассказал Тепляков «Новой».

Осужденный отбывал наказание в ИК-5 («Металлострой») на территории Санкт-Петербурга. По словам Теплякова, во время заключения администрация колонии запретила ему приближаться к компьютерам и пользоваться калькулятором. «Сыграли роль люди, которые пострадали от нашей деятельности. Они позаботились о моем «счастливом» пребывании в колонии», — добавил Тепляков.

Напомним, Тепляков частично признал вину по делу «Шалтая-Болтая». Ему и другим членам группировки вменялась статья 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). В сентябре 2017 года Мосгорсуд приговорил Теплякова к трем годам колонии общего режима.

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов. Полученную информацию, по версии следствия, злоумышленники продавали на используемых ими интернет-ресурсах.

Хакерами удалось взломать почту Елены Морозовой из группы «Сумма», пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, телеведущего Дмитрия Киселева, а также помощника президента Андрея Белоусова.

В июле 2017 года лидера «Шалтай-Болтая» Владимира Аникеева осудили на два года колонии. С учетом времени, проведенного им в СИЗО, Аникеев вышел на свободу после года, проведенного в колонии.