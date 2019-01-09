Русская служба «Би-би-си» рассказала о гибели в Сирии в ноябре российского военнослужащего

В сирийском Дейр-эз-Зоре 2 ноября погиб 28-летний младший сержант Андраник Арустумян из Оренбургской области, сообщает Русская служба «Би-би-си».

По данным издания, он был уроженцем села Медведки. Оттуда он отправился во вторую командировку в Сирию, где и погиб перед въездом на российскую военную базу в результате взрыва противотанковых мин. Они, уточняет издание, должны были защищать российских военных от машин со смертниками, которые используются боевиками «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в России).

Русская служба «Би-би-си» рассказывает, что после окончания сельской школы Арустумян получил высшее юридическое образование в городе Бузулуке, находящемся в 50 километрах от поселка Тоцкое, который является райцентром. Затем он служил в Башкирии, а после — работал старшим менеджером в «Связном», а потом в магазине бытовой техники и электроники.

«Никакой другой работы, где была хоть какая-то перспектива, тут не найти, а вернувшись в армию на контракт он с его высшим образованием со временем мог бы стать офицером», — рассказал изданию один из двоюродных братьев российского военного.

«Новая газета» сообщала, что в бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор в начале ноября произошел взрыв, в ходе которого погибли 11 человек. Источник «Новой газеты» в Сирии сообщил, что среди погибших пятеро бойцов Сирийской правительственной армии и шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Официальных сообщений об этом не было.