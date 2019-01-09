Адвокаты Манафорта рассекретили суть претензий спецпрокурора Мюллера по делу о «российском вмешательстве»

Адвокаты экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта отправили в суд неотредактированный документ, в котором должны были скрыть детали обвинения, выдвинутого против Манафорта прокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Из обвинения следует, что экс-глава предвыборного штаба Трампа во время избирательной кампании обсуждал российско-украинскую политику с политконсультантом Константином Килимником, которого американские власти связывают с Главным разведывательным управлением России (ГРУ).

В частности, по мнению Мюллера, Манафорт не рассказал о его третьей встречи с Килимником в Мадриде. На что защита Манафорта отвечает тем, что поездка произошла в феврале 2017 года, когда Трамп уже вступил в должность.

Кроме того, прокуроры настаивают, что Манафорт делился с Килимником результатами социологических опоросов, проводимых во время избирательной компании, а также обсуждал с ним «мирный план для Украины» и потенциальные «частные брифинги» с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Напомним, Мюллер также утверждал, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Роберт Гейтс работали на «Партию регионов» на Украине в 2006-2015 годах, при этом отмывали заработанные деньги через американские и иностранные корпорации.

В предъявленных обвинениях говорилось, что Манафорт продвигал интересы Украины по указанию экс-президента страны Виктора Януковича. Лоббистская деятельность касалась санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко».

Гейтс уже признал свою вину и дал показания на Манафорта. По словам Гейтса, он специально скрыл вместе с Манафортом информацию о 15 иностранных счетах, о которых должен был сообщить властям США. Бывший бизнес-партнер заверил, что эти действия он совершал по указанию Манафорта.