В «список Титова» войдут еще семь российских предпринимателей

В «список Титова» войдут имена еще семи российских предпринимателей, которые объявлены в международный розыск, об этом рассказал бизес-омбудсмен Борис Титов в эфире канала Генпрокуратуры «Эфир».

«Этот список действительно пополняется. На сегодняшний день мы направляем в Генеральную прокуратуру еще один список, который состоит из семи фамилий, и мы надеемся, что по ним так же будет продолжен процесс пересмотра меры пресечения», — сказал Титов (цитата по Интерфаксу).

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной напомнил, что первоначально в «список Титова» входили 25 предпринимателей, которые готовы были вернуться в Россию, если им будет изменена мера пресечения. Четыре человека уже вернулись в Россию, уголовное преследование в отношении двух из них прекратили.

Напомним, в феврале 2018 года, незадолго до президентских выборов, Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования. После этого он объявил о существовании списка предпринимателей, желающих вернуться на родину, который он передал президенту России Владимиру Путину.

При этом позже Генпрокуратура подтвердила законность возбуждения дел против 25 фигурантов списка.

В середине ноября Титов заявил о существовании еще одного списка предпринимателей, которые скрываются от следствия за границей, но хотят вернуться в Россию. Всего заявок от бизнесменов было подано более 40, однако, по словам Титова, он оказывает поддержку не всем.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что в новый «список Титова» попали гендиректор ООО «Афина» Юлия Макурина, бизнесмен из Перми Андрей Марков и председатель жилищного кооператива в Ленинградской области Владимир Артюшин.