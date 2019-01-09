В Севастополе по иску Минюста ликвидировали баптистскую церковь

Севастопольский городской суд по иску регионального управления министерства юстиции ликвидировал «Церковь Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», говорится в сообщении суда.

Во время регистрации в сентябре 2015 года они указали адрес квартиры на Михайловской улице, однако прокуратура в рамках проверки на следующий год не нашла их по этому адресу.

После Минюст в течение нескольких лет просил их скорректировать данные, однако те не отвечали, говорится в материалах дела.

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В ноябре суд в Набережных Челнах оштрафовал пастора Церкви евангельских христиан-баптистов «Возрождение» Леонида Поворова на 20 тысяч рублей за проведение обряда крещения в реке Кама. На пастора составили протокол о нарушении порядка проведения общественного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).