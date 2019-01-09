Бывшая заключенная мордовской ИК-2 подала иск к правозащитникам на 2 млн рублей из-за слов о пытках в колонии

Бывшая заключенная мордовской колонии №2 (ИК-2) Инга Кривицкая подала иск на 2 млн рублей о защите чести и достоинства к главе «Руси сидящей» Ольге Романовой и директору движения «За права человека» Льву Пономареву. Об этом в фейсбуке сообщила юрист «Правозащиты Открытки» Наталия Трубачева.

По словам Трубачевой, Кривицкая, которая отсидела в мордовской ИК-2 16 лет и 2 месяца утверждает, что пыток в колонии нет, а те, кто освещает эту тему, «обливают грязью свою страну».

Судебное заседание состоится 10 января в Хорошевском районном суде Москвы.

Напомним, в октябре «Русь сидящая» обнаружила фонд помощи осужденным с таким же названием, зарегистрированный Министерством юстиции России. В ее учредителях числилась Кривицкая (ранее – Кварацхелия). По словам Ольги Романовой, она сотрудничала с администрацией мордовской колонии, избивала других женщин-заключенных и отбирала посылки.

В июне 2017 года Кривицкая сорвала пресс-конференцию «Пытки в исправительных учреждениях Мордовии и Кировской области», организованную движением «За права человека» и фондом «В защиту прав заключенных».

Татьяна Гаврилова и Ольга Шиляева, бывшие заключенные ИК-2 Мордовии, рассказывали, что в колонии их регулярно жестоко избивали, заставляли работать длительное время без перерывов и не пускали в туалет. По их словам, среди осужденных регулярно происходили убийства и самоубийства.

Кривицкая прервала выступление женщин, назвала их наркоманками и обвинила во лжи. На просьбы организаторов покинуть помещение она не реагировала, после чего мероприятие пришлось прекратить.