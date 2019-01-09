ООН попросила Австралию об убежище для сбежавшей из Саудовской Аравии женщины

Представитель ООН обратился к властям Австралии с просьбой предоставить убежище гражданке Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Алькунун, которая сбежала из страны. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Австралийское информагентство ABC News уточнило, что власти уже получили просьбу Алькакун, которая на данный момент находится на территории Таиланда, и проверяют сведения о ней для выдачи соответствующей визы.

Гражданка Саудовской Аравии уже имеет статус беженца по решению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Алькунун прилетела из Кувейта, где отдыхала с семьей, в аэропорт Бангкока 6 января. Там она должна была совершить пересадку на самолет до Австралии, куда направлялась для получения убежища, так как в своей стране отреклась от ислама и из-за этого опасалась убийства.

По словам девушки, во время пересадки к ней подошел человек, который забрал ее паспорт и билеты до Австралии, чтобы вернуть ее на родину. Но Алькунун забаррикадировалась в номере отеля при аэропорте и разместила сообщение о помощи в твиттере. Ее отец и брат уже прилетели в Таиланд, чтобы встретиться с Алькунун, но она отказалась с ними видеться.

В 2017 году уже происходил подобной случай с гражданкой Саудовской Аравии. Девушка по имени Дина Али Ласлум прилетела в Маннилу из Кувейта, чтобы попасть в Австралию и попросить о предоставлении убежища. Ее депортировали обратно в Саудовскую Аравию, после чего о девушке до сих пор ничего не известно.

Напомним, в Саудовской Аравии девушка может путешествовать только в сопровождении мужчины: отца, дяди, мужа, брата или сына.