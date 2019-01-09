В Минкомсвязи предложили операторам хранить пользовательский трафик по «закону Яровой» на российском оборудовании

Минкомсвязи разработало поправки в «закон Яровой» о хранении операторами связи трафика пользователей, законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, средства для хранения информации операторами связи должны быть произведены на территории России. Законопроект вступает в силу в течение 180 дней с момента его публикации.

В пояснительной записке к документу говорится, что поправки направлены на предотвращение компьютерных атак «с использованием уязвимостей иностранного оборудования» и «обеспечение информационной безопасности российской инфраструктуры связи» при западных санкциях. Также они призваны поддержать конкурентоспособность российских производителей радиоэлектроники и оказать им поддержку.

Согласно «закону Яровой», операторы с 1 июля обязаны хранить в течение шести месяцев все телефонные разговоры абонентов, СМС и электронные сообщения интернет-пользователей, а с 1 октября — весь трафик абонентов в течение 30 суток. Хранение данных на мощностях других операторов допускается по согласованию с ФСБ.