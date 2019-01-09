В Беларуси вынесли смертный приговор убийце двух женщин

Суд в Беларуси приговорил к смертной казни через расстрел гражданина страны Александра Осиповича, который убил двух молодых женщин, сообщили правозащитники центра «Весна».

«Сказать в свое оправдание ничего не могу», — заявил Осипович во время заседания. Он также просил не лишать его жизни, чтобы он смог возместить ущерб, причиненный родственникам убитых.

Однако следствие настаивало, что подсудимый неспособен к исправлению. По версии стороны обвинения, Осипович познакомился с двумя девушками, которых пригласил домой. После этого у них возник конфликт, во время которого осужденный совершил убийство.

Специалисты, которые выступали в суде, заявили, что Осиповича необходимо лечить от алкоголизма. О самом осужденном известно, что у него четыре судимости, а общий срок заключения под стражей составляет 12 лет. Убитые девушки также привлекались к административной ответственности по статьям о краже, хулиганстве, нахождении в нетрезвом состоянии и пьянстве.

Напомним, Белоруссия является единственной страной Европы и СНГ, где применяют смертную казнь. В 2018 году в стране приговорили к смертной казни двух человек, еще четыре таких приговора привели в исполнение. Осенью 2016 года Евросоюз призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь.