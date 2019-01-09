Адвокат рассказал об угрозах следствия объявить в розыск оппозиционера Мохнаткина

Сотрудники Следственного комитета по телефону угрожали объявить оппозиционера Сергея Мохнаткина, находящегося на лечении в больнице, в федеральный розыск за неявку на ознакомление с материалами дела. Об этом «МБХ медиа» рассказал его адвокат Леонид Крикун.

Знакомиться с материалами активисту разрешили с 29 декабря, однако 30 декабря в СК был выходной, а 5 января его госпитализировали, когда он, направляясь в Архангельск, заехал в Санкт-Петербург для встречи с Крикуном. 7 января Крикун сообщил об этом следователю, а на следующий день «начались непонятные звонки с угрозами».

«Позвонил человек, представившийся руководителем следственного органа, и сказал, если не явитесь, возобновим расследование, объявим Сергея в розыск и принудительно его доставим», — рассказал адвокат.

Новое дело против оппозиционера завели в ноябре и за несколько дней до освобождения из архангельской исправительной колонии № 21 его арестовали вновь. Однако в середине декабря Архангельский областной суд отменил это решение и Мохнаткина отпустили на свободу.

По словам его общественного защитника Андрея Крекова, Мохнаткина обвинили в том, что он сопротивлялся сотрудникам ФСИН, которые в октябре хотели этапировать его обратно в ИК-21 из областной больницы. Однако Мохнаткин в свою очередь не прибегал к насилию, а просил вызвать скорую из-за высокого давления и сильных болей в спине. Мужчину вернули в колонию насильно.

Напомним, Мохнаткина осудили в 2010 году по обвинению в нападении на милиционера. Оппозиционер утверждал, что вступился за женщину во время задержаний на площади. Отсидев два года, он получил помилование от президента Дмитрия Медведева.

В 2014 году оппозиционера приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима по статье о нападении на полицейских при задержании на несанкционированной акции на Триумфальной площади. В 2016-м он получил еще 11 месяцев — за оскорбление начальника отряда колонии. В 2017-м — еще два года за дезорганизацию работы колонии — якобы Мохнаткин ударил одного из охранников.