В России выросли цены на бензин

В разных регионах России подорожал бензин за время новогодних каникул, крупные нефтекомпании подняли цены из-за роста НДС, утверждают участники рынка, которых опросил «Коммерсант».

Собеседники газеты говорят о повышении цен на заправках европейской части страны и Урала, в том числе в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской областях. При этом рост цен достигает в некоторых областях до 50-70 копеек, уточняет «Коммерсант».

Согласно данным мониторинга Московской топливной ассоциации на АЗС Москвы, литр АИ-92 в среднем подорожал на 19 копеек, АИ-95 — на 20 копеек, а АИ-98 — на 31 копейку, при этом дизельное топливо подорожало на 50 копеек.

Напомним, десять крупнейших нефтяных компаний на совещании 31 октября согласились сдерживать как розничные, так и оптовые цены на уровне начала июня как минимум до конца года. Вице-премьер Дмитрий Козак отмечал, что если договоренности нарушит хотя бы одна компания, будут введены ограничительные меры по поставкам на экспорт, которые могут обойтись им, по подсчетам РБК, в 420 миллиардов рублей в год.

Козак, как писал «Коммерсант», также поручил ФАС проводить проверку независимых АЗС на предмет завышения цен на топливо. Тех, кто по итогам проверки будет признан монополистом в регионе, планировалось также обязать заморозить цены в рознице.