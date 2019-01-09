ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро компенсации участнице «Марша миллионов» в 2012 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в 7,5 тысяч евро Кристине Зиновьевой, которую в мае 2012 года задержали во время акции на Болотной площади, сообщил фонд «Общественный вердикт».

По мнению ЕСПЧ, в отношении Зиновьевой были нарушены две статьи Европейской конвенции о защите прав человека: право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5) и свобода собраний и объединений (ст. 11).

В решении сказано, что Зиновьеву задержали 6 мая 2012 года, на нее составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции). По словам Зиновьевой, в отделении полиции ей не разрешили сделать звонок. Она сказала полицейским, что дома у нее остался маленький ребенок с няней.

«В полицейском участке она содержалась в маленькой переполненной камере без санузлов, спальных мест и постельных принадлежностей. Она не имела доступа к питьевой воде и ей не давали еды», — сказано в документе.

7 мая 2012 года Зиновьеву доставили к мировому судье, но ее дело не смогли рассмотреть, поэтому ее отвезли обратно в отделение.

8 мая Зиновьеву признали виновной в неповинении сотруднику полиции, но освободили от ответственности, потому что правонарушение не повлекло за собой серьезных последствий, а также потому что у нее был маленький ребенок. Мировой судья вынес ей предупреждение.

Напомним, 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади прошла акция протеста «Марш миллионов». Во время нее были задержаны более 400 человек.