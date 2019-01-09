Жительница Кубани, чью дочь изнасиловал и убил инспектор, потребовала от МВД 5 млн рублей компенсации

В Краснодарском крае жительница подала иск на 5 млн рублей к МВД после того, как в Горячем Ключе инспектор по делам несовершеннолетних Иван Сорокоумов изнасиловал и убил ее 12-летнюю дочь. Об этом «Медиазоне» рассказала адвокат Яна Галаган, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

Как передает «Дождь», Первомайский суд Краснодара рассмотрит ее заявление 10 января.

В августе 2017 года суд приговорил Сорокоумова к 23 годам лишения свободы. По версии следствия, он вывозил в лес несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет и занимался с ними сексом.

В августе 2015 года после очередного изнасилования девочки, Сорокоумов узнал о том, что ребенка разыскивают родственники. Испугавшись, он решил не возвращать девочку домой, а вывел ее из машины, достал из багажника биту и тремя ударами убил, после чего труп выбросил в реку. Его задержали на следующий день.

Начальника отдела по делам несовершеннолетних, где работал Сорокоумов, и еще трех сотрудников полиции уволили. В адрес руководства управления МВД по Краснодарскому краю судья вынес частное постановление «за упущения при работе с личным составом».