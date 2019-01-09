Госдума отклонила три законопроекта об индексации выплат работающим пенсионерам

Государственная дума отклонила три законопроекта об индексации выплат для работающих пенсионеров, которые разработали фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», сообщает РИА Новости.

Законодательные инициативы не нашли поддержки ни у правительства, ни у профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.

Один из законопроектов был внесен депутатами от КПРФ Олегом Смолиным и Николаем Коломейцевым в октябре 2017 года. По мнению авторов, в России необходимо восстановить индексацию пенсий, поскольку ее отсутствие снижает уровень жизни работающих пенсионеров.

Аналогичный проект внесли в Госдуму в январе 2018 года депутаты от ЛДПР Владимир Жириновский и Ярослав Нилов.

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Законопроект от депутатов «Справедливой России», внесенный в декабре 2017 года, предлагал выплатить суммы страховых пенсий, недополученных с 2016 по 2018 год. Авторы подчеркивали, что инициатива не потребовала бы дополнительных расходов из федерального бюджета, а из Пенсионного фонда на это потратили бы около 963 млрд рублей.

В конце 2016 года правительство приняло решение не проводить привычную индексацию пенсий и заменило ее единовременной выплатой в размере пяти тысяч рублей, которую пенсионеры получили в январе 2017 года.